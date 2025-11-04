Alias ‘Che’, el criminal que robó al exjefe de la Dirincri, fue atrapado tras años de reincidencia

Christian Dongo Montero, conocido en el mundo delictivo como alias Che, fue capturado por agentes de la División de Estafas tras un seguimiento minucioso que lo vinculaba a una serie de robos cometidos en distintos distritos de Lima. El hombre de 48 años lideraba una organización criminal especializada en ingresar a viviendas y edificios multifamiliares para sustraer dinero, joyas y equipos electrónicos. Su historial delictivo incluye múltiples carpetas fiscales y antecedentes por hurtos agravados.

Seguimiento y captura en pleno estado de emergencia

La Policía Nacional del Perú logró ubicar y detener a alias Che junto a sus cómplices en el jirón José Gálvez, en el Cercado de Lima. Durante el operativo, los agentes hallaron herramientas utilizadas para forzar cerraduras bajo la modalidad conocida como “monrra”. Según fuentes policiales, el grupo operaba con rapidez, permaneciendo apenas unos minutos dentro de cada inmueble para llevarse objetos de valor y documentos que luego eran utilizados para cometer otros ilícitos.

Las investigaciones señalan que Dongo Montero también habría participado en un asalto ocurrido en 2017 en Surco, cuando una banda ingresó al departamento del entonces jefe de la Dirincri, general José Baella, de donde sustrajeron más de 30 mil soles, un arma de fuego y diversas joyas. Además, cámaras de seguridad lo captaron recientemente durante un robo en San Isidro, y otro en Miraflores a fines de octubre, donde se apoderaron de más de 7 mil soles en pertenencias.

El Ministerio Público dispuso siete días de detención preliminar para los implicados, mientras continúan las diligencias para determinar la magnitud de sus operaciones y si también estarían involucrados en el traslado de dinero falsificado. Las autoridades esperan que esta vez los detenidos no queden en libertad, considerando la gravedad de los hechos y su amplio prontuario policial.