“No tenemos información”: Ciudadanos afectados luego de que embajada de México suspendiera atención

A solo un día de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, la embajada de México en Lima amaneció cerrada, dejando a decenas de ciudadanos peruanos a la espera de ser atendidos. Muchas de estas personas habían programado con anticipación sus citas para trámites consulares, sin embargo, la atención fue suspendida sin previo aviso.

El canciller del Perú, Hugo de Zela, aclaró que, pese a la decisión de cortar los vínculos diplomáticos, las relaciones consulares se mantienen vigentes. “Nuestros compatriotas en México continuarán bajo la protección de nuestros cónsules, así como los mexicanos en el Perú seguirán siendo atendidos por sus autoridades consulares”, señaló.

Sin embargo, la realidad en la sede diplomática fue distinta. Docentes universitarios, enfermeras y otros ciudadanos expresaron su malestar ante la falta de información y orientación. “No hay nadie, ni siquiera el vigilante. Solo un cartel anuncia el cierre y no tenemos ninguna comunicación oficial”, relató una docente que debía viajar para participar en una conferencia internacional.

COLOCARON CARTEL

El único aviso en la embajada fue un pequeño cartel que informaba sobre el cierre temporal y un número de contacto que, al intentar comunicarse, redirigía a un enlace automatizado sin ofrecer respuestas claras. Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha informado cuándo se reanudará la atención ni cómo se reprogramarán las citas y entregas de visas.