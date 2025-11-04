Paro de transportistas: liberan óvalo Izaguirre en Los Olivos tras bloqueo de buses

Desde tempranas de este martes 4 de noviembre, decenas de empresas de transporte público en Lima y Callao, decidieron acatar un paro con el objetivo de alzar su voz de protesta ante los constantes casos de extorsiones que se registran en el sector.

Tras varias horas de bloqueo en algunas vías en la capital con buses, un equipo de 24 Horas llegó hasta las inmediaciones del óvalo Izaguirre en Los Olivos y pudo constatar que la autopista se encuentra libre.

UNIDADES NO PUDIERON LLEGAR A ACHO

Debido a una pared de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los alrededores del óvalo, las unidades no pudieron avanzar con el propósito de llegar hasta Acho, punto de concentración hasta donde llegó el presidente José Jerí.

Cabe mencionar que, algunos buses de transporte público que participaron en este paro colocaron en sus parabrisas la frase: “No más muertes”, dejando en claro que los casos criminales continúan atemorizando al gremio.