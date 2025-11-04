Desarticulan mafia que robaba joyas en viviendas: detenidos tienen antecedentes policiales

En medio del paro de transportistas convocados para este martes 4 de noviembre, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron un golpe contra la criminalidad, después de poder desarticular a una mafia que se dedicaba al robo de joyas en viviendas de Lima.

¿CÓMO SE DIO LA INTERVENCIÓN?

En declaraciones a 24 Horas, el jefe de la División de Estafas, el coronel Freddy Delgado, brindó una serie de detalles sobre el procedimiento que realizaron los efectivos de la PNP contra los sujetos, quienes habían preparado una estrategia para evadir la intervención.

“Tres de los detenidos se desplazaban siempre en un vehículo preparado para una huida rápida. El conductor permanecía en la unidad. Uno bajaba para verificar que en la vivienda no había nadie para colocar un aparato artesanal, con el cual lograba violentar la chapa, para ingresar al predio y sacar las cosas”, comentó,

Finalmente, el coronel Delgado indicó que las personas detenidas contaban con antecedentes policiales, como por ejemplo el delito de falsificación de documentos, por lo que, permanecerán intervenidas por siete días en la sede de la Dirincri.