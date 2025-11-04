Suspenden citas en Embajada de México tras ruptura de relaciones diplomáticas con Perú

Decenas de ciudadanos han reportado la suspensión de citas en la Embajada de México en Lima, luego que la Cancillería peruana anunciara la ruptura de las relaciones diplomáticas con el país del norte.

Gran cantidad de ciudadanos que tenían citas programadas para el día de hoy, se dieron con la ingrata sorpresa de que la Embajada ubicada en el distrito de San Isidro no estaba atendiendo al público el día de hoy.

VIAJES EN RIESGO DE PERDERSE

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, una mujer, quien tiene programada un viaje a México para el 15 de este mes para participar en su graduación de la universidad, expresó su preocupación debido a que su cita fue cancelada y la Embajada no responde en ninguno de sus canales de atención ni plataformas digitales.

"Ahora con este problema me preocupa porque yo hice todos los gastos correspondientes y de verdad yo pido que me solucionen. Mil dólares (pagué) para mi graduación (...) sinceramente, es preocupante para mi", sostuvo.