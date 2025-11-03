Villa El Salvador: motociclistas armados invaden avenidas para hacer piques ilegales

El cobarde asesinato de un trabajador de un grifo en San Juan de Miraflores, a manos de un motociclista que realizaba piques ilegales, ha vuelto a exponer la violencia con la que actúan estos desadaptados sujetos. Apenas horas antes del crimen, un grupo de estos motociclistas había sido ubicado en Villa El Salvador, exactamente en el cruce de las avenidas Velasco Alvarado y María Elena Moyano, donde fueron dispersados por la Policía Nacional, serenazgo y efectivos del Ejército en el marco del estado de emergencia.

El subgerente de Serenazgo de Villa El Salvador, Raúl Ramos, informó que el distrito ha reforzado los patrullajes combinados para frenar la presencia de estos grupos. “Se ha podido realizar un patrullaje conjunto entre el Ejército, la Policía Nacional y Serenazgo para erradicarlos. Lamentablemente, tras la intervención del jueves, varios cruzaron hacia San Juan de Miraflores y perpetraron un hecho lamentable”, señaló.

La presencia de estos motociclistas ha dejado de ser una simple molestia vecinal para convertirse en una seria amenaza a la seguridad pública. Sus temerarias maniobras provocan constantes accidentes, como el ocurrido recientemente en la avenida Prolongación Velasco, donde un conductor fue atacado con palos y piedras tras reclamar por los daños a su vehículo. “Entre ellos se ha identificado a delincuentes, sicarios y personas armadas. Son un peligro real para la población”, advirtió Ramos.

INVESTIGAN CRIMEN

Villa El Salvador enfrenta esta problemática desde hace varios meses y ha identificado que los piqueros suelen reunirse los días jueves en la avenida Velasco. Las imágenes registradas por cámaras de videovigilancia ya fueron entregadas a la Policía Nacional para ubicar e identificar al asesino del trabajador de grifo, un padre de familia que ha dejado en la orfandad a su pequeño hijo.