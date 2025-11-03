Aparece sujeto al que Wanda del Valle habría ofrecido dinero para asesinar al coronel Revoredo

En una nueva sesión del juicio oral que se sigue contra Wanda del Valle Bermúdez, expareja del abatido delincuente “Maldito Cris”, y su madre Keyis Belén Gonzales Astudillo, declaró Luis Castaño, uno de los implicados en la investigación. La audiencia, a cargo del Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho, giró en torno al presunto ofrecimiento de 40 mil dólares por la cabeza del coronel Víctor Revoredo, quien lideró importantes operativos contra el crimen organizado.

Durante la diligencia virtual, Castaño, quien cumple una condena de 11 años y 6 meses de prisión por otro delito, negó mantener algún vínculo con Wanda del Valle Bermúdez. No obstante, su testimonio resultó contradictorio y evasivo, al señalar que desconocía los documentos que firmó durante la etapa de investigación. “No tuve ninguna reacción, porque en ningún momento actué con esa persona”, sostuvo.

Ante la insistencia de la fiscal Gabriela Teresa Pascual Serna, el testigo evitó responder varias preguntas e incluso cuestionó la validez de sus declaraciones anteriores, alegando que fueron tomadas sin la presencia de su abogado defensor. “Cómo quiere que le diga si eso es una declaración que me hicieron ni siquiera estuvo presente mi abogado”, respondió en tono molesto durante la audiencia.

JUICIO CONTINUARÁ

Debido a su actitud renuente y falta de colaboración, la representante del Ministerio Público solicitó que Castaño sea declarado testigo hostil. El juicio continuará en las próximas semanas, mientras la Fiscalía busca sustentar la acusación contra Wanda del Valle Bermúdez por presuntamente haber ordenado el atentado contra el coronel Revoredo.