Más recursos para la justicia: MEF autoriza transferencia de S/48 millones al Ministerio Público

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, anunció la asignación de más de 48 millones de soles al Ministerio Público como parte de las acciones del Ejecutivo para fortalecer la lucha contra la criminalidad en el país. La funcionaria dio a conocer esta medida durante una conferencia realizada en el marco del Encuentro de Gremios Empresariales, donde reafirmó el compromiso del Gobierno con el financiamiento de instituciones clave en materia de seguridad y justicia.

Recursos destinados a reforzar la lucha contra la delincuencia

De acuerdo con el decreto publicado en el Boletín de Normas Legales de El Peruano, los recursos asignados serán utilizados para cubrir diversos requerimientos vinculados al trabajo fiscal en la persecución del delito y la investigación criminal. Este desembolso busca garantizar un funcionamiento más eficiente de las áreas operativas del Ministerio Público, en un contexto de creciente preocupación por los niveles de inseguridad ciudadana.

Durante el evento, el presidente interino, José Jerí, destacó que esta transferencia forma parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer el sistema de justicia y mejorar la respuesta estatal ante el avance de la delincuencia organizada. El mandatario señaló que el Ejecutivo solicitará al Congreso de la República facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, con el fin de implementar reformas urgentes en coordinación con los organismos del sector.

En los próximos días, el Gobierno presentará un paquete de propuestas legislativas ante el Parlamento. Estas iniciativas buscan dotar de mayores herramientas a las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, en un esfuerzo conjunto por reducir los índices delictivos y recuperar la confianza ciudadana en el Estado.