Alias “Cuisi” estaría detrás de amenazas contra fiscal Margarita Haro

La Policía Nacional del Perú logró un avance clave en la investigación por las amenazas contra la fiscal Margarita Haro. Agentes de la División de Investigación de Robos hallaron el celular con el que se enviaron los mensajes intimidatorios, firmados por la banda “Los Malditos del Cerro”. Según las primeras indagaciones, varios de los involucrados serían menores de edad que actuaban bajo las órdenes de un sujeto conocido como “Cuisi”.

El operativo se desarrolló tras varios días de seguimiento. El Escuadrón de Emergencia Halcones intervino a “Cuisi”, quien negó poseer un teléfono celular al momento de su captura. Sin embargo, las diligencias posteriores condujeron a una vivienda ubicada en una pendiente del cerro, donde residía un adolescente de 17 años. En el registro domiciliario, los agentes encontraron chips, teléfonos y un dispositivo Motorola con un IMEI que coincidía con el número usado para enviar las amenazas.

“El celular hallado es el meollo del esclarecimiento”, declaró el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos. El oficial explicó que este equipo no solo se usó para amedrentar a la fiscal Haro, sino también para extorsionar a otra fiscal de San Juan de Lurigancho, a quien los delincuentes intentaban coaccionar para que aceptara dinero a cambio de archivar una investigación.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Las investigaciones revelan que la organización también habría intimidado a funcionarios y empresarios. En total, la Policía ha identificado cinco denuncias vinculadas a tres números telefónicos asociados a los celulares y chips incautados. Las autoridades consideran el teléfono recuperado un elemento de convicción sólido y no descartan nuevas capturas conforme avancen los peritajes digitales.