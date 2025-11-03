Chorrillos: detienen a tres implicados en ataque a bus de la Línea “T”

Un nuevo ataque armado se registró la tarde de este sábado en el distrito de Chorrillos. Un sujeto que se desplazaba a bordo de una mototaxi abrió fuego contra un bus de la Línea T, perteneciente a la empresa de transportes ETUSA. De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad, el atacante realizó al menos cinco disparos mientras el vehículo seguía en movimiento por la avenida Los Pinos, dejando herido al conductor.

Tras el ataque, los pasajeros descendieron del bus en medio del pánico. En las imágenes se observa a una mujer con su niña en brazos, seguida de jóvenes y adultos mayores, todos aterrados por la balacera. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó alcanzado por los proyectiles, aunque el conductor fue trasladado de emergencia a un hospital cercano.

Este no es el primer atentado contra buses de ETUSA. En abril de este año, una de sus unidades también fue atacada a balazos en Chorrillos. Los propios choferes habían denunciado recientemente amenazas por parte de presuntos extorsionadores, lo que refuerza la hipótesis de que estos ataques estarían vinculados al cobro de cupos.

INCAUTAN PIETRO BERETTA

Horas después del más reciente atentado, la Policía Nacional detuvo a tres personas presuntamente implicadas en el hecho, quienes se desplazaban en una mototaxi similar a la usada en el ataque. Según el comandante general Óscar Arriola, el arma incautada es una Pietro Beretta de uso militar, con el número de serie erradicado. La PNP ha desplegado agentes en los buses de la empresa mientras continúan las investigaciones para capturar al resto de la banda.