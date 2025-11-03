Buses de la empresa Etusa vuelven a operar con normalidad tras ataque a balazos

Los buses de trasporte público de la empresa Etusa, también conocida como la "Línea T", vuelven a operar con normalidad tras el último atentado a balazos que sufrió uno de los conductores de dicha empresa, quien afortunadamente salió ileso de los 5 disparos perpetrados por extorsionadores.

Las cámaras de 24 Horas Mediodía llegaron hasta la cochera principal de la empresa Etusa y pudieron corroborar que las operaciones no se han detenido, pese a rumores de que la empresa habría paralizado sus funciones hasta en un 70%.

Cabe precisar que, durante la madrugada del sábado, agentes de la PNP dieron detalles sobre la captura de tres sujetos que estarían involucrados en el último ataque contra esta línea de transporte cerca a la avenida Los Pinos.

POLICÍAS CUIDAN BUSES

Asimismo, se ha podido registrar la presencia de agentes policiales en algunas unidades de la Línea T, quienes vienen custodiando el trayecto de dichos buses para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los pasajeros.