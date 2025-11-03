Presunto ‘robacasas’ hiere a policías en Santa Anita durante una persecución

En medio del estado de emergencia que se vive en Lima y Callao por un periodo de 30 días, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo por las calles de Santa Anita, donde pudieron detener a supuestos ‘robacasas’, quienes para evitar la intervención dejaron heridos a dos efectivos.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a la información compartida por el jefe de la División de Investigación de Robos, Juan Carlos Montufar, el sujeto que estaba manejando la unidad donde se transportaban los presuntos criminales fue el autor de perjudicar la integridad de uno de los efectivos que participó en los trabajos.

“El vehículo se encontraría en compañía de otra banda, con la finalidad de raquetear en la zona (…) La unidad se estaciona y comienza a ver por su espejo retrovisor. Al momento de estacionarse, la policía decide operar. Al momento de aperturar la puerta del carro, el sujeto aceleró violentamente el carro. El teniente para no dejar que escapen se coge del timón y lo arrastra. Atropelló a un superior”, declaró.

IDENTIDAD DEL HOMBRE INTERVENIDO

El coronel Juan Carlos Montufar contó que la persona que hirió a los agentes de la PNP responde al nombre de José Rafael Cozco Vásquez, quien cuenta con un antecedente por hurto agravado. Además, de tener familiares con vínculos delincuenciales.