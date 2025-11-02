MML anuncia nuevos operativos contra venta de celulares robados

En los últimos días, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), lleva a cabo operativos conjuntos en centros comerciales y galerías de la capital como Las Malvinas, La Cachina Fashion o Unicachi, para combatir la venta ilegal y la receptación de teléfonos móviles robados.

Estos operativos forman parte de la lucha contra la delincuencia y el mercado informal, y tienen como objetivo incautar dispositivos de dudosa procedencia y detener a los involucrados en actividades ilícitas.

En nuestro país, cada día se reportan cerca de 4 mil robos de celulares, pero únicamente 32 casos llegan a ser denunciados oficialmente, de acuerdo con cifras recientes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Operativos contra la delincuencia

Como parte de estas acciones contra la delincuencia en la capital. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que la municipalidad intensifica acciones de control ante el crecimiento del comercio de equipos sustraídos.

“Estamos trabajando operativos. No podemos revelar dónde ni cuándo, pero la idea es clausurar locales donde se comercializan celulares robados”, señaló el burgomaestre.