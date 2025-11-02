Se registra un violento robo a un grifo de SMP en horas de la madrugada

En horas de la madruga de hoy, en el distrito de San Martín de Porres, la trabajadora de un grifo se encontraba comiendo, cuando fue sorprendida por un delincuente que la amenazó de muerte. Asustada la trabajadora dejó que se lleve todas sus pertenencias de valor y tras ello el ladrón fue por el dinero de la caja del negocio.

Las cámaras de seguridad registraron el violento robo, pero el ladrón junto a su cómplice, dos minutos después, asaltó a un motociclista, un repartidor de delivery que se encontraba en la puerta de su domicilio.

Tras cometer su delito, los hampones huyeron con la moto de su víctima por el cruce de Santa Rosa con Los Dominicos.

Se incrementan los robos a grifos en la capital

Los robos en grifos son un problema recurrente en Lima, con numerosos incidentes reportados en varios distritos durante 2024 y 2025

Los delincuentes suelen actuar con violencia, a menudo utilizando motocicletas o mototaxis para huir, y en ocasiones, los mismos establecimientos son blanco repetido de asaltos.

Cabe señalar que, en algunos casos, los asaltantes han usado violencia extrema contra los trabajadores, incluyendo agresiones físicas y amenazas con armas de fuego. Recientemente, se reportó el asesinato de un trabajador de un grifo en SJM tras enfrentarse a una banda de delincuentes.