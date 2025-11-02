Trabajador de grifo fue asesinado por defender a sus compañeros en SJM

Pese a que Lima y Callao permanecen bajo estado de emergencia, la violencia no se detiene, un disparo en la cabeza bastó para acabar con la vida de un hombre que solo buscaba hacer lo correcto.

En el distrito de San Juan de Miraflores, el trabajador de un grifo fue asesinado por defender a sus compañeros. La víctima se desempeñaba como vigilante y era conocido como Gino.

Cámaras de seguridad del negocio registraron el momento en que la víctima intentó calmar a una "manada" de motociclistas presuntamente extranjeros que se negaban a pagar el combustible que habían consumido,

Le dispararon en la cabeza

Pero la discusión terminó en tragedia, cuando uno de los sujetos, fuera de control, sacó un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza. Tras dispararle, huyeron dejando tendido en el suelo al hombre que solo intentaba defender a sus compañeros.

Este nuevo crimen deja en evidencia la falta de resultados y estrategias efectivas del gobierno para frenar la inseguridad que golpea a la capital.

Cabe señalar que, el trabajador asesinado, descrito como una persona tranquila y solidaria, deja en la orfandad a un hijo y una familia destrozada.