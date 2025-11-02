Callao: Sujeto agrede a su expareja cuando llevaba a su bebé de cuatro meses en sus brazos

Otro nuevo caso de violencia contra la mujer se reportó en el Callao. Una madre de familia fue brutalmente agredida por su expareja cuando intentaba subir a un taxi.

Según su denuncia, el sujeto la tomó del cabello y la agredió a golpes, mientras su amiga intenta defenderla y también fue atacada. Pero lo más indignante fue que en medio de la escena, una bebé de cuatro meses, a quien recogían de la vivienda del hombre, presenció la violenta agresión.

La mujer agredida quedó también detenida

El violento episodio ocurrió cuando la mujer llegó hasta la casa de la madre de su ex pareja para recoger a su hija, y el hombre, quien tiene una orden de alejamiento y antecedentes por violencia familiar, la atacó según confirmó su amiga que presenció el hecho.

El hecho que ha generado indignación, pero tras la denuncia de la víctima, el juez a cargo del caso determinó que se trató de una agresión mutua, decisión que ahora está bajo investigación.

Cabe señalar que, ambos permanecerán detenidos por 48 horas, a pesar que la bebé de apenas cuatro meses no puede ser separada de su madre, pues aún se encuentra en etapa de lactancia.

El caso es seguido por una abogada del Ministerio de la Mujer, mientras representantes de la Defensoría del Pueblo acudieron a la comisaría del Callao para supervisar las diligencias.