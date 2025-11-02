Ex reina de belleza denuncia que fue agredida en una discoteca de Miraflores

La modelo y ex reina de belleza Bárbara Cam denunció entre lágrimas que sufrió un viento ataque en la discoteca Bazar de Miraflores, donde una mujer extranjera la atacó con una botella dejándole varias heridas.

Ante las cámaras de 24 Horas, la exrepresentante de Ánchash en el certamen de Miss Perú, denunció el caso y como a pesar de ser la victima de este ataque fue echada de la discoteca pese a sus heridas.

Denuncia negligencia por parte del personal de seguridad

Según su denuncia, el violento hecho sucedió el fin de semana, cuando se acercó de forma tranquila a un box de la reconocida discoteca y en una confusión donde estaba involucrado la persona con la que fue al centro nocturno, se habría desatado el brutal ataque por parte de la mujer que sería de origen colombiano.

Cabe señalar que, la también ganadora como Miss Vendimia Paracas 2023 denunció la negligencia por parte del personal de seguridad del centro nocturno un suceso que le ha dejado secuelas, como afectaciones en uno de sus ojos.

Su caso ya se encuentra en manos de las autoridades y las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca ayudaran a determinar las responsabilidades de este brutal ataque.