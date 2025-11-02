Atacan a balazos otro ómnibus de transporte público en Chorrillos: chofer logró sobrevivir

En medio del estado de emergencia decretado en Lima y Callao, anoche, un ómnibus de la línea 52, conocida como “T”, fue atacado a balazos en el distrito de Chorrillos.

La unidad fue interceptada en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe. Los criminales, que estaban en un mototaxi, dispararon al menos cinco veces contra el bus.

SOLO “ROZÓ”

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y miembros del Serenazgo, quienes cercaron inmediatamente la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Al respecto, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que uno de los proyectiles solo “rozó” al chofer del ómnibus.