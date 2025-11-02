Perú Mucho Gusto Lima 2025: festival gastronómico que celebra la diversidad culinaria del país

La explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar, se ha convertido nuevamente en el epicentro del sabor peruano con la inauguración de Perú Mucho Gusto Lima 2025. Desde el 30 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre, el evento reúne lo mejor de la cocina nacional en una gran fiesta organizada por Promperú, donde se celebra la diversidad cultural y gastronómica de las 25 regiones del país.

En esta vigésimo novena edición participan 187 expositores, quienes ofrecen una amplia variedad de platos emblemáticos. Los visitantes pueden disfrutar desde el cebiche de conchas negras de Tumbes y el rocoto relleno de Arequipa, hasta el juane amazónico, la carapulcra iqueña y el seco chavelo piurano. Además, destacan los postres tradicionales, los panes regionales y los cafés de especialidad, que completan una experiencia culinaria única.

La feria está distribuida en diversas zonas temáticas que forman una verdadera “ciudad gastronómica”. Entre las más concurridas se encuentran Las Brasas, Antojitos Limeños, Postres Regionales, Cafés del Perú, Pisco Spirit of Perú y la Barra de Cervezas Artesanales. También se ha habilitado un Mercado de Productos Frescos y Envasados, así como un espacio dedicado a la Panadería Peruana, donde se revalora la tradición de panes como el chapla, el tres puntas y el de anís.

SABORES DEL PERÚ

Perú Mucho Gusto no solo busca promover los sabores del país, sino también generar oportunidades para los emprendedores gastronómicos. La feria espera recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros durante el fin de semana largo, consolidándose como una vitrina que resalta el orgullo y la identidad culinaria del Perú.