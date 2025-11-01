SJL: encuentran celular usada para enviar mensajes extorsivos a fiscal Margarita Haro

Tras la exitosa intervención policial que permitió la captura de cinco presuntos integrantes de la banda criminal Los Malditos del Cerro en San Juan de Lurigancho, la Policía Nacional descubrió nueva evidencia que podría vincular a los detenidos con las amenazas contra la fiscal provincial penal Margarita Haro Pinto. Los sujetos habían sido identificados como los autores de recientes ataques contra empresas de transporte como Santa Catalina y Etupsa.

Durante los allanamientos posteriores a la intervención, personal de la División de Investigación de Robos incautó diversas armas de fuego y varios teléfonos celulares. En uno de estos equipos, según confirmó el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de dicha división, se encontró un número vinculado directamente a los mensajes extorsivos que recibió la fiscal Haro desde el 17 de octubre. “No solo hallamos armas, sino equipos telefónicos relacionados a amenazas contra autoridades del Ministerio Público”, precisó.

La fiscal Haro Pinto había denunciado públicamente que fue amenazada por una organización criminal que se identificó como Los Pepes, quienes le exigían retirarse de la investigación contra Los Chukys de Juan Pablo II. “No podía callarme, todos deben saber lo que vivimos los fiscales día a día”, declaró en conferencia de prensa. Por su parte, el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, indicó que existen al menos 25 fiscales en el país que han sido víctimas de amenazas y extorsiones.

DENUNCIAS POR EXTORSIÓN

De acuerdo con las investigaciones, entre los celulares incautados figuran tres números con denuncias previas por extorsión agravada, uno de ellos correspondiente a comerciantes de San Juan de Lurigancho. Las autoridades señalaron que los detenidos —en su mayoría menores de edad— eran utilizados por cabecillas del crimen organizado para realizar cobros ilegales y amenazar a funcionarios y empresarios. La Policía anunció que las pericias continuarán para determinar la conexión total entre las bandas intervenidas y los recientes ataques en Lima Este.