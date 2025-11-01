SMP: intervienen a madre del “Maldito Chris” en operativo contra trata de personas

La madre del abatido sicario conocido como el “Maldito Chris”, Belén Gonzales Astudillo, fue intervenida por la Policía Nacional durante un operativo contra la trata de personas realizado en el distrito de San Martín de Porres. La mujer fue vista escoltada por agentes del orden, con las manos detrás de la espalda, mientras se desarrollaba la acción policial en un local nocturno de la zona.

El general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la PNP, informó que Gonzales Astudillo se encuentra bajo un régimen de libertad condicional y habría infringido las reglas de comportamiento impuestas por el Poder Judicial. “Ella misma ha señalado que está firmando bajo libertad condicional, pero con lo hallado en el lugar no estaría cumpliendo esas condiciones. Por tanto, la autoridad competente debe evaluar la revocatoria de esa libertad”, indicó el oficial.

Durante el operativo, en el que participaron diversas unidades especializadas, fueron intervenidas más de 80 personas. De ellas, trece quedaron detenidas por delitos vinculados a la explotación sexual, favorecimiento a la prostitución y tráfico ilícito de drogas. En el lugar se encontraron un arma de fuego, varios tipos de droga y se rescató a dos menores de edad víctimas de trata.

DETENIDOS EN EL CALLAO

Entre los intervenidos también se hallaba Jefferson Pastor Salas Soto, de 29 años, identificado como miembro de la facción “Guerrilla Pobre”, brazo del Tren de Aragua dedicado a la explotación sexual. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del Callao para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.