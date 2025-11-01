Municipalidad de Lima anuncia acciones legales contra Rutas de Lima por intento de reanudar cobro de peajes

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) rechazó categóricamente la intención de la empresa concesionaria Rutas de Lima de reanudar el cobro de peajes en las garitas de Villa y Punta Negra, ubicadas en la carretera Panamericana Sur. Según la comuna, la medida vulnera una orden judicial que mantiene suspendida la tarifa y afecta el derecho de libre tránsito de los ciudadanos.

A través de un comunicado oficial, la MML informó que Rutas de Lima pretende restablecer el cobro a partir de la medianoche del 2 de noviembre, basándose en una apelación que aún no ha sido admitida por el Poder Judicial. Esta acción, señalaron, constituye un desconocimiento de la autoridad judicial y una provocación contra la ciudadanía.

“Resulta inaceptable que pese a la evidente vulneración de derechos fundamentales, Rutas de Lima persista en dichas acciones en lugar de corregirlas”, expresó la entidad edil. Asimismo, advirtió que cualquier conflicto o disturbio que se genere a raíz de esta decisión será de exclusiva responsabilidad de la concesionaria, debido a su “irresponsable actuación”.

PRONUNCIAMIENTO DE LA MML

Finalmente, la MML indicó que el alcalde de Lima ha coordinado con la Presidencia de la República para garantizar el apoyo de la fuerza pública y mantener el orden en la zona. “La Municipalidad es respetuosa de los fallos judiciales y de la inversión privada justa y honesta; sin embargo, ante este nuevo atropello procederemos a interponer las acciones legales correspondientes”, concluyó el pronunciamiento.