“Los Demonios del Triunfo”: así fue la captura de banda de extorsionadores

Una operación de inteligencia desarrollada por la Dirección de Inteligencia (DIRIN) permitió la captura de dos integrantes de la organización criminal Los Demonios del Triunfo, dedicada a la extorsión, robo agravado y homicidios en Lima Metropolitana. Los delincuentes fueron localizados tras varias semanas de seguimiento, luego de que se refugiaron en una vivienda alejada de sus zonas habituales de operación para intentar despistar a las autoridades.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que en la intervención se hallaron dos armas de fuego, una pistola marca Bersa calibre .380 y otra de fabricación francesa calibre .22. Además, una de las armas pertenecería a un expolicía, hecho que es materia de investigación. En el inmueble también se encontraron prendas policiales, lo que llevó a la PNP a abrir una línea de indagación sobre la posible participación de agentes en retiro. “Cuando hay armas y dinámica criminal, no es que hayan empezado ayer; hay que hacer una mirada prolija de los actos cometidos”, precisó Arriola.

Durante el operativo se incautaron cacerinas, catorce artefactos explosivos, un kilo con 400 gramos de cannabis sativa y documentos que vincularían a los intervenidos con el cabecilla de la banda, quien aún se encuentra prófugo. Las labores de seguimiento aéreo con drones permitieron registrar cómo los implicados se desplazaban desde el asentamiento humano Vallecitos Altos hasta sus puntos de acción criminal, entre ellos la avenida Javier Prado, donde meses atrás colocaban stickers extorsivos a colectiveros.

ATRACO A HILUX

Según la PNP, los Demonios del Triunfo actuaban en tres rubros principales: extorsión a transportistas, cobro ilegal a instituciones educativas y robo de vehículos. La organización también estaría relacionada con el intento de asalto a una camioneta Hilux ocurrido recientemente en San Juan de Miraflores. Las autoridades continúan las investigaciones para capturar al líder de la banda y desarticular por completo esta peligrosa red delictiva.