Carapongo: violento enfrentamiento durante operativo contra transporte informal

Un violento enfrentamiento se registró en las afueras del mercado de Carapongo, en Chosica, durante un operativo conjunto entre la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Policía Nacional. Entre piedras, botellas y golpes, los agentes fueron atacados por un grupo de conductores y vecinos que se resistían a las sanciones impuestas a vehículos informales estacionados en la vía pública.

Según informó el jefe de Serenazgo de Carapongo, Javier Marquiño Balbín, alrededor de cuarenta sujetos, entre transportistas y personas ajenas a la zona, se enfrentaron al personal policial y de la ATU, impidiendo temporalmente el desarrollo de la intervención. Durante el operativo, se detectó que varias minivanes operaban sin autorización, generando congestión y desorden vehicular en la zona.

En medio de la gresca, la jefa de Tránsito PNP Rocío Mayhua fue violentamente agredida por los manifestantes, quienes la derribaron y golpearon en el suelo. Los efectivos usaron la fuerza para recuperar el control y capturar a uno de los responsables que había huido con las llaves de la grúa, ocasionando daños en el vehículo oficial. El saldo fue de dos personas heridas —entre ellas la oficial y una comerciante— y dos detenidos.

CAOS Y DESCONTROL

El caos se extendió cuando otro grupo aprovechó el descontrol para atacar negocios cercanos, obligando a los comerciantes a cerrar sus puertas. Pese a las intervenciones, en la zona aún operan vehículos informales. Los vecinos pidieron mayor presencia policial y acciones permanentes para devolver el orden y la seguridad en Carapongo.