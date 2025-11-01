24 Horas Edición Sabatina

Envían avión presidencial a Jamaica para repatriar a peruanos varados por el paso del huracán Melissa

La nave también lleva “más de dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria como carpas, camas, ollas, útiles de aseos y otros”, para apoyar a los cientos de damnificados.



Esta madrugada, el avión presidencial partió de la Base Aérea Las Palmas rumbo a Jamaica, para repatriar a los compatriotas, al rededor de 32, que se encuentran varados en dicho país tras el paso del destructivo huracán Melissa.

La nave, que visitará las ciudades jamaiquinas de Kingston y Bahía Montego, también lleva “más de dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria como carpas, camas, ollas, útiles de aseos y otros”, para apoyar a los cientos de damnificados.

EL MÁS DESTRUCTIVO

“La oficina consular del Perú en Panamá y la coordinadora consular ad honorem continúan prestando apoyo a nuestros connacionales en Jamaica en vista que no tenemos Embajada ni Consulado en ese país”, detalló nuestra Cancillería.

CubaJamaicaHaití Bahamas son los países más afectados por el paso del huracán Melissa, uno de los más dañinos en los últimos años, que destruyó viviendas e infraestructuras y dejó más de una treintena de muertos.


