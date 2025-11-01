Envían avión presidencial a Jamaica para repatriar a peruanos varados por el paso del huracán Melissa

Esta madrugada, el avión presidencial partió de la Base Aérea Las Palmas rumbo a Jamaica, para repatriar a los compatriotas, al rededor de 32, que se encuentran varados en dicho país tras el paso del destructivo huracán Melissa.

La nave, que visitará las ciudades jamaiquinas de Kingston y Bahía Montego, también lleva “más de dos toneladas de bienes de ayuda humanitaria como carpas, camas, ollas, útiles de aseos y otros”, para apoyar a los cientos de damnificados.

EL MÁS DESTRUCTIVO

“La oficina consular del Perú en Panamá y la coordinadora consular ad honorem continúan prestando apoyo a nuestros connacionales en Jamaica en vista que no tenemos Embajada ni Consulado en ese país”, detalló nuestra Cancillería.

Cuba, Jamaica, Haití y Bahamas son los países más afectados por el paso del huracán Melissa, uno de los más dañinos en los últimos años, que destruyó viviendas e infraestructuras y dejó más de una treintena de muertos.