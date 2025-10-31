Panamericana Sur registra acumulación de basura tras suspensión de cobro de peaje

Tras la suspensión del cobro de peajes en Villa y Punta Negra, surge la preocupación sobre el mantenimiento de la Panamericana Sur, especialmente en las rutas alternas que los conductores utilizaban para evitar el pago. Estas zonas, además, eran usadas para arrojar desmonte y basura, lo que podría afectar la seguridad y tránsito vehicular.

La empresa concesionaria Rutas de Lima sigue siendo responsable del mantenimiento de la vía, incluyendo la limpieza y conservación de infraestructura vial. Sin embargo, la decisión tomada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac el pasado miércoles podría generar retrasos en la limpieza de estas zonas, especialmente en sectores cercanos al peaje de Villa.

Durante un recorrido realizado en el puente Venecia, a pocos metros del peaje, se pudo observar acumulación de basura, lo que plantea la pregunta sobre quién se encargará de mantener limpias estas vías ahora que se ha suspendido temporalmente el cobro de peajes.

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, indicó que la concesionaria está obligada a cumplir con el mantenimiento establecido en el contrato. “Entiendo que las primeras situaciones del día de ayer, grúas y una serie de infraestructura vial están operando, pero vuelvo a decirlo, no tengo inconveniente en sentarnos a conversar y evitar que se perjudiquen los vehículos que transitan por la zona”, señaló.

SUSPENSIÓN EN PRIMERA INSTANCIA

Aunque Rutas de Lima sigue siendo responsable según el contrato, la suspensión de los cobros podría retrasar la limpieza y conservación. Es importante precisar que esta decisión de suspender los cobros en los peajes de la zona sur es de primera instancia, no obstante, se buscaría también aplicar el mismo recurso en otros peajes de la capital.