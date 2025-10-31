Más de 1200 mercados de Lima Metropolitana acatarán paro este 6 de noviembre

Más de 1200 mercados de Lima Metropolitana cerrarán sus puertas el próximo jueves 6 de noviembre, en rechazo a dos problemas que aquejan desde hace un tiempo: La ola de inseguridad ciudadana y las multas que reciben por parte de Sedapal.

La empresa estatal viene multando a los negocios de los mercados por, presuntamente, contaminar el agua. De acuerdo con Sedapal, los mercados han sobrepasado los valores máximos admisibles que regulan la concentración de sustancias en aguas residuales.

Los comerciantes denuncian que Sedapal viene aplicando multas abusivas, motivo por el cuál realizarán una marcha en la fecha indicada con dirección al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Asimismo, el otro punto que motiva este cierre de puertas es la delincuencia, y es que muchos mercados denuncian que vienen siendo extorsionados. Ante este panorama, exigen mayor presencia policial en los centros de abasto.

SEDAPAL NO SE PRONUNCIA

Un equipo de 24 Horas Edición Central solicitó un pronunciamiento oficial por parte de Sedapal, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, ello no ha ocurrido. En tanto, varios clientes han expresado su preocupación debido a que no podrán realizar sus compras habituales.