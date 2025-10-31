San Juan de Lurigancho: cae cabecilla de “Los Chuckys de la 52” con arma y explosivos

La Policía Nacional intervino a uno de los líderes de la banda criminal “Los Chuckys de la 52”, dedicada a la extorsión en la zona de Huáscar, San Juan de Lurigancho (SJL). La operación, ejecutada por el Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada, permitió incautar armamento y explosivos en la vivienda del cabecilla identificado como Jair Josué Sarmiento, alias “Zorrito”.

Según el general PNP Manuel Lozada, director de la DIRNIC, durante la intervención se encontraron una pistola, un arma tipo uzi ocho municiones, un cartucho de dinamita y dos celulares. “sus víctimas son moto taxistas empresas de transporte que circulan por esta zona de Huáscar y comerciantes pequeños”, indico Lozada.

Alias “Zorrito” estaría implicado en la muerte de un hombre de 39 años en Huáscar y, según las investigaciones policiales, habría cobrado cupos a la línea 52 de Huáscar y a mototaxistas de la zona.

MENOR DETENIDO JUNTO A "ZORRITO"

La policía también detuvo a un menor de edad que se encontraba al lado de “Zorrito” y que estaría vinculado con la banda criminal. El general Lozada señaló que los criminales aprovechan a los menores para involucrarlos en la mafia para despistar a la policía.