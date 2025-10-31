Amenazan de muerte a chofer de la línea ‘T’. Dos falsos pasajeros le dejaron una bala

La delincuencia no da tregua al sector transporte en la capital. Esta vez, un conductor de la línea 'T' de la Empresa Etusa, que cubre la ruta Chorrillos–Jesús María, fue víctima de una grave amenaza por parte de dos falsos pasajeros que subieron a su unidad la mañana de este viernes 31 de octubre.

Según el testimonio del afectado, los sujetos —de nacionalidad venezolana— abordaron el bus y le entregaron un sobre que contenía una bala y un mensaje intimidante. En el escrito, los delincuentes exigían que la empresa se comunique con ellos bajo advertencia de atacar los buses y a los choferes si no cumplían con sus demandas.

Esta no es la primera vez que la compañía de transporte público recibe amenazas similares. Los conductores aseguran que las intimidaciones se han vuelto constantes, generando miedo entre los trabajadores que temen por su seguridad y la de sus familias.

“Hay muchos compañeros que ya no quieren salir a trabajar por miedo. Varios han detenido sus unidades porque sienten que sus vidas están en riesgo”, declaró el chofer afectado, quien pidió mayor protección policial en las rutas donde operan.

NO DESCARTAN UNIRSE AL PARO ESTE 4 DE NOVIEMBRE

Los conductores de Etusa evalúan sumarse al paro nacional de transportistas del 4 de noviembre, convocado en protesta por la inseguridad ciudadana que golpea al sector. Sin embargo, aseguran que la decisión final dependerá de la empresa. “Nosotros sí queremos acatar el paro porque estamos arriesgando la vida todos los días”, expresó el trabajador, quien lamentó que hasta el momento la compañía no se haya pronunciado al respecto.