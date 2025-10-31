Controversia en El Agustino: fiscal rompe acta y detenidos son liberados

Un grave incidente se registró en la comisaría de El Agustino, donde la fiscal Lucy Flores Tasaico fue captada destruyendo un acta policial elaborada tras una intervención en flagrancia por presunta receptación. De acuerdo con el informe remitido por la Policía Nacional del Perú a la Cuarta Fiscalía Penal de Flagrancia de Lima Centro, la representante del Ministerio Público rompió el documento que contenía detalles sobre la detención de dos sospechosos, dejando constancia fotográfica del daño ocasionado.

Durante la tensa escena, registrada en video, se observa a la fiscal Flores discutiendo con los agentes policiales respecto al contenido del acta. En su defensa, la magistrada alegó que el documento presentaba errores de formulación y que su intención era corregirlos. Sin embargo, los efectivos señalaron que la funcionaria no tenía la potestad de destruir un documento oficial ya suscrito, lo que generó una fuerte confrontación dentro de la dependencia policial.

Policía anuncia denuncias por destrucción de documento público

El general Máximo Ramírez, de la Defensoría de la Policía, criticó enérgicamente la actuación de la fiscal, calificando su proceder como un acto que obstaculiza la labor investigativa. Ramírez informó que la Divincri del Agustino ya presentó una denuncia ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público y que, paralelamente, él interpondrá una denuncia penal por los presuntos delitos de destrucción de documento público, atentado contra pruebas y encubrimiento real.

El hecho ha generado indignación dentro de la institución policial, que considera que la actuación de Flores Tasaico favoreció la liberación de los dos detenidos horas después del incidente. Pese a que la fiscal pidió disculpas por su conducta, la Defensoría del Policía insiste en que su accionar debe ser investigado y sancionado con firmeza para evitar que se repitan situaciones que comprometan la transparencia de las investigaciones penales.