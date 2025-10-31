Huaura: tres hombres son asesinados a balazos dentro de una cevichería

El norte chico vuelve a ser escenario de un violento hecho de sangre. Tres personas fueron asesinadas por sicarios que irrumpieron en una cevichería de Huaura, a plena luz del día, en el distrito de Hualmay.

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento exacto del ataque. En las imágenes se observa a un sicario completamente armado y con casco de motociclista ingresar al establecimiento para disparar a quemarropa contra tres comensales, quienes perdieron la vida de manera instantánea.

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, una de las víctimas fue identificada como Ismael Soria, trabajador del área de Logística de la Municipalidad Distrital de Santa María. Los otros fallecidos fueron Jorge Luis Reyes Espinosa y Carlos Jesús Reyes Espinosa, quienes se encontraban en el restaurante al momento del ataque.

Hasta la zona llegaron familiares de las víctimas, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor. Un pariente de uno de los fallecidos aseguró que la víctima venía recibiendo amenazas de muerte días antes del atentado.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Agentes de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las pesquisas y el levantamiento de los cuerpos. Las autoridades no descartan que el triple homicidio esté vinculado a un ajuste de cuentas o a disputas por cobros extorsivos en la zona.