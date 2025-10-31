Martín Ojeda confirma paro de transportistas este 4 de noviembre

Martín Ojeda, vocero del gremio Transportistas Unidos, confirmó que este martes 4 de noviembre se realizará un paro de transportistas de 24 horas, luego de no llegar a ningún acuerdo con el Gobierno para enfrentar la ola de criminalidad que afecta gravemente al sector.

“Como gremio de Transportistas Unidos, que agrupa a todos los conos de Lima, se ha acordado junto al ministro del Interior y de Transportes el apagado de motores y la marcha pacífica que se realizará el 4 de noviembre”, indicó Ojeda.

El dirigente explicó que uno de los principales motivos de la medida es el incremento de extorsiones y asesinatos registrados en los últimos días. “La delincuencia se ha vuelto más violenta, ahora las bandas no solo disparan a los conductores, sino también a los usuarios”, advirtió.

VARIAS EMPRESAS APAGARÁN MOTORES

Ojeda precisó que varias empresas, entre ellas Santa Catalina, Lorito, Consorcio Vía, El Rápido y Edilberto Ramos, han sido víctimas de amenazas y ataques por parte de mafias dedicadas a la extorsión. Todas ellas se sumarán al paro nacional con el apagado de sus unidades.

Según informó el vocero, transportistas del Cono Norte, Sur, Este y Centro acatarán la paralización desde las 00:00 horas del martes 4 de noviembre hasta las 00:00 horas del miércoles 5 de noviembre, en protesta por la falta de acciones concretas contra la inseguridad ciudadana.