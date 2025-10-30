Sector de transporte confirma apagón de motores para este 4 de noviembre tras ola de asesinatos

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, confirmó que el próximo 4 de noviembre se realizará un apagón de motores en protesta por los constantes ataques a trabajadores del transporte público.

“Es consciente que el apagón de motores no se va a modificar, pero también es consciente de que nuestra posición es un grito al cielo para que las muertes paren. La extorsión y el sicariato no tienen fecha ni hora”, afirmó el dirigente.

Ojeda señaló además que la propuesta de declarar un toque de queda por parte del Ejecutivo no sería suficiente para frenar la criminalidad. La medida, que aún se encuentra en evaluación, ha generado cuestionamientos sobre su efectividad frente a los ataques que afectan a choferes y pasajeros en diversas rutas de Lima.