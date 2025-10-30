Juicio contra Wanda del Valle: coronel Víctor Revoredo pide que se cumpla el debido proceso

El Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho continúa con el juicio oral contra Wanda del Valle, acusada del delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del coronel PNP Víctor Revoredo. Durante la última audiencia, tanto la investigada como el agraviado participaron de manera virtual, en una sesión marcada por el testimonio del oficial, quien relató cómo se originaron las amenazas en su contra y las intervenciones policiales que permitieron identificar a los implicados.

Revoredo recordó que en julio de 2023, durante un operativo en el conocido “búnker Pantera Rosa” de San Juan de Lurigancho, se logró intervenir a varios sospechosos vinculados a la red criminal que habría tenido contacto con Wanda del Valle. Entre los testigos del proceso se encuentran Luis Castaño y Deivis Godoy, quienes aseguraron haber recibido el ofrecimiento de participar en un atentado contra el coronel. Durante la audiencia, la acusada realizó gestos de negación mientras se reproducían los testimonios y declaraciones policiales.

El coronel Revoredo, actualmente agregado policial en la Embajada del Perú en Chile, manifestó que su única intención es que el caso se resuelva dentro del marco legal y sin buscar victimización. “Es su derecho presentar argumentos, y la fiscalía hace su trabajo. Nosotros solo cumplimos con nuestra función de investigar”, señaló tras culminar la audiencia.

RESPETO POR EL DEBIDO PROCESO

Finalmente, el oficial subrayó la importancia de que se respete el debido proceso y que sea la justicia quien determine la responsabilidad de las partes involucradas. “Todas las partes tienen derecho a su defensa y serán las autoridades judiciales las que finalmente resuelvan este caso”, expresó Revoredo a la salida de la Corte de Lima Este.