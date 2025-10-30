PNP captura a presuntos extorsionadores de empresaria de Gamarra

Tras un paciente trabajo de investigación, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a los presuntos responsables de las amenazas extorsivas contra una empresaria de Gamarra que incluso llegaron un detonar un explosivo en la puerta de su vivienda.

El operativo se llevó a cabo en San Juan de Lurigancho, donde los agentes encontraron una granada de guerra, droga, dinamita, municiones, celulares de dudosa procedencia y mensajes extorsivos, evidenciando la peligrosidad de la organización criminal.

CIFRAS ALARMANTES

El caso se enmarca en un contexto de creciente violencia en Lima, reflejado en cifras alarmantes durante las últimas 24 horas. En Ate, un ciudadano venezolano fue asesinado tras un presunto intento de secuestro; en el mismo distrito, otro hombre murió frente a un colegio.

En San Martín de Porres, un falso pasajero asesinó a un taxista, mientras que en Breña, un hombre fue hallado muerto dentro de su vehículo. Finalmente, en Ancon, otro ciudadano perdió la vida en exteriores de una barbería, aumentando la preocupación por la seguridad en la capital.