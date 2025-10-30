Álvarez Rodrich sobre elecciones 2026: "Keiko Fujimori podría ganar eventualmente"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó su postulación a las elecciones generales de 2026, marcando así su cuarto intento por alcanzar la Presidencia de la República. Según una reciente encuesta de Ipsos, Fujimori Higuchi arranca la contienda con apenas 7% de intención de voto, una cifra menor en comparación con sus anteriores campañas de los años 2011, 2016 y 2021, en las que superaba el 10% al inicio del proceso electoral.

PANORAMA ELECTORAL COMPETITIVO

El analista político Augusto Álvarez Rodrich señaló que, aunque el panorama electoral se presenta más competitivo, la posibilidad de que Keiko Fujimori logre llegar a la segunda vuelta —e incluso ganar— no debe descartarse. “Arranca esta campaña con menos perspectiva que las anteriores, pero eso no significa que sus opciones sean nulas. Candidatos como Lula o Allende ganaron tras insistir varias veces”, comentó el también periodista.

Durante sus tres intentos previos, Fujimori se quedó a escasos votos de alcanzar la victoria. En 2011 perdió frente a Ollanta Humala por una diferencia de 447 mil votos; en 2016, ante Pedro Pablo Kuczynski, la distancia fue de 41 mil votos; y en 2021, frente a Pedro Castillo, cayó por 44 mil sufragios. Sin embargo, Álvarez Rodrich advierte que su imagen política llega desgastada a este nuevo proceso debido al apoyo de su bancada al gobierno de Dina Boluarte y a los errores cometidos durante su oposición al entonces presidente Kuczynski.

El analista también recordó que Fujimori deberá enfrentar nuevamente el voto antifujimorista, que en anteriores elecciones fue determinante para su derrota. “En cada campaña, un error político en los tramos finales le costó la presidencia”, recordó. Para esta nueva contienda, la fórmula presidencial fujimorista estaría integrada por Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Torres en la segunda vicepresidencia.