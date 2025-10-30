EXCLUSIVO: Presidente Jerí indica que pedirá facultades para extender bloqueo de celulares en penales

El presidente José Jerí habló en exclusiva con Panamericana Televisió​n donde abordó diversos temas relacionados con la inseguridad ciudadana en el país. En diálogo con 24 Horas, abordó la situación de los penales, donde en los últimos operativos se han encontrado celulares en las celdas, los cuales eras usados por los reclusos para realizar llamadas extorsivas.

Al respecto, el mandatario señaló que evaluará pedir facultades delegadas para extender la concesión con la empresa encargada del bloqueo de señales celulares en los penales, con el objetivo de fortalecer el control de la delincuencia dentro de los centros penitenciarios.

Según informes recientes, muchos penales —como Challapalca y una treintena más— aún no cuentan con bloqueo de llamadas, lo que facilita la operación de bandas criminales desde el interior de los establecimientos.

El mandatario reconoció que existen demoras burocráticas que han limitado la implementación total del sistema de bloqueo de señales desde que se firmó el contrato de concesión en 2014-2015.

“Lo importante es que las requisas funcionan como uno de los frentes de batalla contra la delincuencia. Ahora necesitamos medidas sostenibles, y por eso es clave el tema de facultades delegadas para poder implementar acciones legales y técnicas de manera más efectiva”, explicó.

El presidente enfatizó que la prioridad es reducir la operación de la delincuencia dentro de los penales y garantizar que el sistema de bloqueo de señales se implemente en todos los centros penitenciarios, reforzando así la seguridad y control del Estado sobre estas instalaciones.

NUEVAS ACCIONES EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA

Jerí adelantó que, en paralelo, se están afinando nuevas acciones que se ejecutarán dentro del estado de emergencia para atacar la criminalidad desde distintos frentes. “La estrategia es actuar ahora, contraatacar a la delincuencia y preparar medidas a mediano y largo plazo que permitan sostener los resultados, incluso para el próximo gobierno”, señaló.