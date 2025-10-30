Denuncian asesinatos de perros con balines en condominio de Chorrillos: vecinos exigen justicia

Cuatro perros fueron hallados sin vida con impactos de balines en el condominio Brisas de Villa, ubicado en el distrito de Chorrillos. Según los residentes, los ataques habrían sido perpetrados por un vecino de la zona. El primer caso registrado por cámaras de seguridad corresponde a Bluey, un perrito de tres años que fue baleado en el cuello mientras se dirigía al parque.

Horas después, los restos de Antoine, otro perro de seis años, fueron encontrados en un descampado cercano a los Pantanos de Villa. “Una pareja que alimenta a los perros callejeros vio gallinazos y halló a mi mascota. Si no fuera por ellos, jamás lo habría encontrado”, narró Mileni, otra vecina afectada.

Ambas mujeres denunciaron que se trataría de una serie de ataques sistemáticos, pues dos perros más habrían sido asesinados bajo la misma modalidad. “No sabemos qué tipo de persona puede levantar un arma contra un animal”, señaló Mónica.

EXIGEN JUSTICIA

Por su parte, Mileni exigió justicia y pidió que el principal sospechoso “dé la cara” ante las autoridades. Los vecinos reclaman una investigación urgente y sanciones ejemplares para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.