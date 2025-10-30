Caen los “Detonadores de Comas” con más de 100 cajas de dinamita

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una peligrosa organización criminal que almacenaba más de 35 mil unidades de dinamita en una vivienda del distrito de Comas. Según las autoridades, el material explosivo estaba destinado a abastecer a bandas dedicadas a la extorsión en Lima Norte.

Durante el operativo, agentes de la Dirincri incautaron más de 100 cajas de dinamita que eran comercializadas de manera ilegal por la banda conocida como “Los Detonadores de Comas”. De acuerdo con el coronel José Cruz Chamba, el material explosivo fue desviado durante años de empresas formales que lo vendían de manera clandestina a organizaciones delictivas.

“Este material estaba destinado principalmente a proveer a las principales organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, como ‘El Monstruo’, ‘Los Desa’, ‘El Antitren’ y ‘Los Chukys de Manchay’. Hemos logrado establecer la trazabilidad de cómo fue desviado hasta esta vivienda multifamiliar”, explicó el coronel Cruz Chamba, jefe policial a cargo del caso.

La Policía estima que el material incautado tenía la capacidad de destruir hasta 10 cuadras a la redonda, lo que convierte la intervención en una de las más importantes realizadas en Lima Norte durante el estado de emergencia.

ESTADO DE EMERGENCIA PERMITIÓ EL INGRESO AL INMUEBLE

El ingreso al predio se logró gracias a la declaratoria del estado de emergencia, que autorizó el despliegue de las fuerzas del orden en zonas críticas. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó al lugar de la intervención y aseguró que el operativo es parte de una nueva estrategia contra el crimen organizado.

“Estamos evaluando los resultados de este estado de emergencia. En su momento, vamos a informar los avances, pero este tiene que ser un estado de emergencia diferente”, declaró a los medios.

Ante las críticas por los crímenes ocurridos pese a la medida, Tiburcio pidió paciencia a la población y reafirmó su compromiso en la lucha contra la delincuencia. “Solo les pido paciencia. Esto tiene que revertirse”, enfatizó.