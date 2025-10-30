Hombre es asesinado a balazos dentro de su auto en Breña: no se descarta ajuste de cuentas

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Apaza Sutizal, quien en marzo de 2022 fue involucrado en una balacera entre presuntas mafias de construcción civil.

Tres impactos de bala en la cabeza acabaron con la vida de un hombre cuyo cuerpo fue hallado dentro de un automóvil estacionado en el jirón Centenario, en el distrito de Breña. Según los peritos, las llantas del vehículo se encontraban alineadas, lo que indicaría que la víctima no intentó escapar y que, posiblemente, conocía a su atacante.

“El fallecido habría recibido tres disparos de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Una de las hipótesis es que el agresor se encontraba en el asiento del copiloto, lo que sugiere que se conocían”, informó el coronel Arlyn Gallardo, jefe de la Divpol Oeste.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Apaza Sutizal, quien en marzo de 2022 fue involucrado en una balacera entre presuntas mafias de construcción civil. Además, de acuerdo con la Policía, registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas y habría estado recluido en un penal de Lima.

NO DESCARTAN AJUSTE DE CUENTAS

Vecinos del jirón Centenario expresaron su temor ante la creciente violencia en la zona. “Aquí ya mataron antes a dos jóvenes; este lugar se ha vuelto peligroso, no hay garantías”, denunciaron. La Policía Nacional no descarta que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas. Las investigaciones continúan para identificar al autor del homicidio y esclarecer el móvil del ataque.