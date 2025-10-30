VMT: incautan 600 cajas de pirotécnicos almacenados en vivienda

En operativos realizados durante las últimas 48 horas, la Policía Nacional del Perú junto con personal de la Sucamec incautaron seis toneladas de pirotécnicos que eran almacenados sin autorización en los distritos de Villa María del Triunfo y El Agustino.

El hallazgo más significativo se produjo en un inmueble que simulaba ser un almacén frigorífico de pescados en la cuadra 2 del jirón Unión, en Villa María del Triunfo. Allí se encontraron 600 cajas de productos detonantes y deflagrantes, entre ellos cohetes, avellanas, rockets, tiros de luces, bombardas, “mariposas” de colores, crick cracks, lluvias de plata y “varas mágicas”.

El segundo lote fue detectado en la cuadra 10 de la calle Garcilaso de la Vega, en El Agustino, donde se almacenaban 60 cajas de artículos importados, principalmente bazucas de luces, cohetones y tortas de tiros, valorizadas en casi S/150 000. En ambas intervenciones fueron detenidas cuatro personas, quienes deberán explicar la procedencia y el destino de los productos incautados.

BAJO CUSTODIA

Todos los pirotécnicos quedaron bajo custodia de la Sucamec para impedir su venta ilegal o su uso con fines criminales, mientras las autoridades continúan investigando posibles redes dedicadas al almacenamiento y comercialización ilícita de estos materiales.