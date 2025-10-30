¡Atención autoridades! Ofrecen chips telefónicos activados en redes sociales

Ante la prohibición de la venta de chips en las calles del país, las personas que se dedican a este negoción continúan realizarlo de manera clandestina. Esta vez, han tenido el ingenio de ofertarlos por medio de las redes sociales.

En un informe compartido por 24 Horas, se pudo conocer que no solo se ofrece los chips por WhatsApp o Facebook, sino que también, una activación de las líneas telefónicas, sin realizar los pasos requeridos.

PRONUNCIAMIENTO DE OSIPTEL

Desde Osiptel, indicaron que las empresas que venden las tarjetas SIM tienen la obligación de pasar un control de identidad, no solo para el comprador, sino también, la persona que ofrece el producto.

"Estamos exigiendo a las empresas operadoras que pasen control biométrico tanto el contratante como el representante de la empresa que está interviniendo en la contratación (...) Estamos solicitando que solo se hagan la venta en lugares autorizados", declaró la representante de la entidad, Matilde Gonzáles.