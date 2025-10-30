Carlos Bruce revela que esposo de María Acuña amenazó a trabajadores de Surco con arma blanca

Luego de que la Municipalidad de Surco demoliera parte de la casa de la congresista María Acuña, el alcalde del distrito, Carlos Bruce, hizo una increíble revelación sobre el esposo de la hermana de César Acuña.

En declaraciones a 24 Horas, el burgomaestre contó que los trabajadores de la comuna fueron agredidos por parte de las personas que intentaron evitar las labores. Además, expresó que el familiar de la legisladora los amenazó con un arma blanca.

"El terreno ha sido 100% recuperado. Hubo resistencia, habían matones. El esposo de la congresista salió con una daga (arma blanca) en la mano, cosa que hemos puesto la denuncia. Le decimos a la congresista y a su esposo que Surco se respeta", expresó.

SE HAN COLOCADO CERCOS PERIMÉTRICOS

Tras varios días de lucha, personal de la Municipalidad de Surco decidió colocar cercos de cemento en los exteriores de la propiedad de María Acuña, con el propósito de que puedan respetarse los límites de la vivienda.