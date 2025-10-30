Lluvia de precandidatos rumbo a las elecciones generales de 2026

Varios partidos políticos ya han anunciado a sus principales precandidatos con miras a las elecciones generales de 2026. Agrupaciones como Fuerza Popular, Renovación Popular y País para Todos, entre otras organizaciones, presentaron a quienes buscarán liderar sus respectivas planchas presidenciales en los próximos comicios internos.

En el caso de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, encabeza la fórmula presidencial acompañado por Norma Yarrow como primera vicepresidenta y John Ramos como segundo vicepresidente.

Por su parte, el partido País para Todos presentó a Carlos Álvarez como su aspirante a la presidencia de la República. Lo acompañan María Chambieza en la primera vicepresidencia y Diego Guevara en la segunda.

Asimismo, Keiko Fujimori volverá a postular a la presidencia en las elecciones generales de 2026, siendo esta su cuarta participación consecutiva. La lideresa de Fuerza Popular estará acompañada por Luis Galarreta como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres como segundo vicepresidente.

MÁS PARTIDOS SE PREPARAN PARA LAS ELECCIONES INTERNAS

Otros movimientos que también han confirmado a sus precandidatos son Avanza País, liderado por Phillip Butters, y el Partido Aprista Peruano, que prevé presentar al menos diez planchas presidenciales para las internas. Con estos anuncios, el panorama electoral empieza a definirse rumbo a las elecciones generales de 2026.