Atacan a taxista y se estrella con montículo de tierra en Los Olivos

A pesar de haberse decretado el estado de emergencia hace más de una semana en Lima y Callao, los casos criminales continúan registrándose en la capital. Esta vez, un sujeto que se hizo pasar como pasajero terminó asaltando a un taxista en la Av. Antúnez de Mayolo en Los Olivos.

Producto al ataque del hampón en el interior de su vehículo, la víctima identificada como Henry Anchelía Bernabé perdió el control de su unidad y terminó chocando contra un montículo de tierra, lo que ocasionó que pierda la vida en el acto.

¿A QUIÉN LE PERTENECE EL AUTO?

De acuerdo a la información del portal de la Sunarp, el auto que conducía Anchelía Bernabé era de su propiedad, sin embargo, se conoció que el coche tenía una anotación de robo vigente.

Finalmente, los vecinos de Los Olivos revelaron que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta el momento no han recogido las imágenes de las cámaras de seguridad que ayudarían a dar con el paradero del criminal.