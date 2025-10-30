Playa Bertolotto: continúan labores de búsqueda para hallar cuerpo de joven universitario

Un profundo dolor embarga a la familia de Gustavo Velásquez Ravelo, un joven universitario de 33 años que desapareció la madrugada del lunes luego de ser arrastrado por la fuerza del mar en el malecón Bertolotto, en el distrito de San Miguel. Su madre, Donatilda Ravello, hizo un desesperado pedido de ayuda para encontrar el cuerpo de su hijo. “Por favor, le suplico a quien pueda ayudarnos a buscar a mi hijo. Lo único que quiero es encontrar su cuerpo para poder enterrarlo como se merece”, expresó entre lágrimas.

De acuerdo con las primeras versiones, Gustavo se encontraba en la orilla junto a un grupo de amigos cuando una fuerte ola lo golpeó y lo arrastró mar adentro. Un video grabado por uno de los presentes muestra los momentos previos al accidente, donde el joven aparece de pie junto a otro hombre antes de ser sorprendido por el oleaje. Sin embargo, la madre de la víctima cuestiona la versión de quienes lo acompañaban esa noche.

“Dicen que él ha dicho ‘vamos a la playa’, pero a mí no me cabe en la cabeza. A mi hijo nunca le ha gustado el mar, él no sabía nadar”, afirmó Donatilda Ravelo. La mujer también manifestó sus sospechas sobre las circunstancias previas al hecho, señalando que su hijo habría consumido alimentos y bebidas antes del incidente, pero que “no era para que se maree, él nunca se mareaba”.

CONTINÚA LABORES DE BÚSQUEDA

Por su parte, la Municipalidad de San Miguel recordó que el ingreso al mar en esa zona está estrictamente prohibido debido a su alta peligrosidad. “Tenemos diez letreros que dicen claramente que está prohibido entrar al mar, mucho menos para bañistas”, precisó Luis Luna Renteros, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito. Mientras tanto, la familia de Gustavo continúa con las labores de búsqueda, aferrándose a la esperanza de poder darle un último adiós.