Se registró incendio en Escuela de Suboficiales de Puente Piedra

Un incendio se registró la tarde de este miércoles en la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, ubicada en el distrito de Puente Piedra, a escasos metros de la Panamericana Norte. Según informó la propia institución policial, el siniestro se inició en un pabellón destinado a los cadetes de primer año y alcanzó un área aproximada de 200 metros cuadrados.

Cuatro unidades de bomberos acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a otras instalaciones. Dos personas fueron atendidas por personal médico tras sufrir síntomas de asfixia, aunque su estado no reviste gravedad. Los daños registrados fueron principalmente materiales, afectando dormitorios, utensilios y pertenencias de los cadetes.

Hasta el lugar llegó el congresista y policía en retiro Alfredo Azurín, quien constató los daños ocasionados y recordó que no es la primera vez que ocurre un incidente similar en la escuela. “Hemos entrado a este hangar improvisado donde pernoctan alrededor de 100 cadetes. Toda la estructura metálica está doblada y a punto de colapsar. Es la segunda vez que sucede algo así”, señaló el parlamentario.

MEJORAR SISTEMAS DE SEGURIDAD

Azurín enfatizó la necesidad de mejorar los sistemas de seguridad en las instalaciones policiales para evitar futuras emergencias. “Lo ocurrido acá no debe volver a pasar. Hay que buscar la forma de reforzar las condiciones y los protocolos contra incendios”, agregó. Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación por parte de la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos.