Asaltan restaurante en Independencia: denuncian ausencia del Ejército pese al estado de emergencia

Sujetos a bordo de una motocicleta perpetraron un violento asalto en un restaurante ubicado en la cuadra 6 de la avenida José Gabriel Condorcanqui, en Independencia, generando pánico entre los comensales en plena noche.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad del local, los delincuentes encapuchados exigieron pertenencias y contraseñas de teléfonos a los clientes. Incluso golpearon a un padre frente a sus hijos antes de huir del lugar, dejando a vecinos y trabajadores conmocionados por la crueldad del ataque.

El hecho ocurre en un contexto de gran cantidad de casas desocupadas en la zona, entregadas al Estado para la construcción del anillo vial periférico, lo que habría facilitado la presencia de malvivientes.

AUNSENCIA DEL EJÉRCITO

El alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, señaló que la municipalidad viene trabajando con la Policía Nacional en planificación y prevención, pero lamentó la ausencia del Ejército en el área y reconoció la dificultad de cubrir simultáneamente los 280 mil habitantes del distrito.