29/10/2025

SJM: joven se enfrenta a delincuente para proteger a su pareja y lo balean

El asalto ocurrió en la avenida Pedro Miotta, a pocos metros de un centro comercial. Vecinos denuncian que, pese al estado de emergencia, las motos con dos ocupantes siguen circulando sin control.



Un violento asalto registrado minutos antes de las seis de la tarde en la avenida Pedro Miotta, en San Juan de Miraflores, dejó a un joven herido de bala tras resistirse al robo de sus pertenencias. La víctima caminaba junto a su pareja cuando un sujeto con mascarilla se les acercó y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego. La mujer logró escapar corriendo, pero el joven intentó enfrentarlo y recibió un disparo en la pierna.

El hampón huyó rápidamente junto a su cómplice a bordo de una motocicleta, mientras los vecinos, alarmados por el sonido del disparo, salieron a auxiliar al herido. El hecho ocurrió a escasos metros de un conocido centro comercial del distrito, una zona donde, según los moradores, la presencia policial es mínima pese a los constantes robos.

“Por aquí ya hemos visto varios asaltos, por eso pusimos rejas y cerramos la calle de noche”, contó una vecina, quien denunció la falta de operativos y control. En la misma avenida, durante la grabación de un informe periodístico, se observaron al menos tres motocicletas circulando con dos personas a bordo, incluso algunas con mochilas de delivery, pese a que la norma vigente prohíbe esa modalidad durante el estado de emergencia.

VECINOS ALZA SU VOZ

Los vecinos criticaron duramente la falta de resultados de las autoridades y cuestionaron las medidas anunciadas por el gobierno. “El presidente Jerí aparece en los operativos con policías y soldados, pero en la calle sigue igual. No hay control real”, reclamó una residente. El hecho vuelve a evidenciar la brecha entre los anuncios oficiales y la seguridad efectiva que demandan los ciudadanos.


