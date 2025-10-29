SJM: joven se enfrenta a delincuente para proteger a su pareja y lo balean

Un violento asalto registrado minutos antes de las seis de la tarde en la avenida Pedro Miotta, en San Juan de Miraflores, dejó a un joven herido de bala tras resistirse al robo de sus pertenencias. La víctima caminaba junto a su pareja cuando un sujeto con mascarilla se les acercó y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego. La mujer logró escapar corriendo, pero el joven intentó enfrentarlo y recibió un disparo en la pierna.

El hampón huyó rápidamente junto a su cómplice a bordo de una motocicleta, mientras los vecinos, alarmados por el sonido del disparo, salieron a auxiliar al herido. El hecho ocurrió a escasos metros de un conocido centro comercial del distrito, una zona donde, según los moradores, la presencia policial es mínima pese a los constantes robos.

“Por aquí ya hemos visto varios asaltos, por eso pusimos rejas y cerramos la calle de noche”, contó una vecina, quien denunció la falta de operativos y control. En la misma avenida, durante la grabación de un informe periodístico, se observaron al menos tres motocicletas circulando con dos personas a bordo, incluso algunas con mochilas de delivery, pese a que la norma vigente prohíbe esa modalidad durante el estado de emergencia.

VECINOS ALZA SU VOZ

Los vecinos criticaron duramente la falta de resultados de las autoridades y cuestionaron las medidas anunciadas por el gobierno. “El presidente Jerí aparece en los operativos con policías y soldados, pero en la calle sigue igual. No hay control real”, reclamó una residente. El hecho vuelve a evidenciar la brecha entre los anuncios oficiales y la seguridad efectiva que demandan los ciudadanos.