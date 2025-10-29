SJM: transportistas de ruta “A2” paralizan labores tras ataque armado de extorsionadores

El miedo se apoderó de los transportistas de la ruta A2, que cubre el trayecto entre Pamplona Alta y Chorrillos. Luego de que uno de sus compañeros fuera atacado a balazos por una banda de extorsionadores, decenas de conductores decidieron apagar sus motores como señal de protesta y desesperación. “Pensamos irnos a provincia, pero tengo a mis hijas en el colegio, debo seguir trabajando”, contó entre lágrimas una cobradora que trabaja junto a su esposo y lleva a su bebé en brazos durante las jornadas diarias.

Según los testimonios, los delincuentes les exigen el pago de 20 mil soles de inscripción y 40 soles semanales para permitirles seguir operando. Las amenazas, que comenzaron hace semanas, se concretaron con el reciente atentado que dejó a un chofer herido. Un mensaje intimidante enviado tras el ataque advertía: “La ruta A2 no tiene respaldo ni seguridad, comuníquense lo antes posible”.

Los transportistas relataron que días antes del atentado ya habían alertado a las autoridades sobre la presencia de sujetos en motocicletas rondando sus paraderos, pero no recibieron apoyo policial. “Ayer a las ocho de la mañana vimos tres motos sospechosas, avisamos a la policía y no llegó ningún efectivo”, denunció uno de los conductores con la voz distorsionada por temor a represalias.

PARALIZAN LABORES

De los más de 70 choferes que integraban la línea, solo 40 continúan activos. Muchos han optado por detener sus vehículos por miedo, mientras unos pocos siguen trabajando para alimentar a sus familias. “Me arriesgo junto a mi esposa, los dos trabajamos en el carro”, contó otro conductor resignado. La paralización ya lleva cinco días y refleja una dura realidad: el avance impune de las mafias de extorsión en el transporte público, incluso en plena vigencia del estado de emergencia.